استقبالات العماد قائد الجيش

الأربعاء, 05 تموز 2023

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط المارشال Sammy SAMPSON يرافقه مساعده المقدم Howard PARR بحضور القائمة بأعمال السفارة البريطانية في لبنان السيدة Camilla NICKLESS مع وفد مرافق، وجرى التداول في سبل التعاون بين جيشي البلدين.

كما استقبل متروبوليت زحلة والبقاع وتوابعهما للروم الأرثوذكس المطران أنطونيوس صوري على رأس وفد مرافق، بحضور النائب السابق مروان أبو فاضل، وجرى البحث في أوضاع منطقة البقاع. وأكد أعضاء الوفد دعمهم للمؤسسة العسكرية مشيدين بجهودها في الحفاظ على الأمن والاستقرار في ظل الأوضاع الراهنة.