استقبالات العماد قائد الجيش

الأربعاء, 02 آب 2023

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة النائبين عبد العزيز الصمد ونبيل بدر وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد، ثم السفير الفلسطيني في لبنان السيد أشرف دبور وتم بحث التطورات في مخيم عين الحلوة، وأطْلع السفير دبور قائد الجيش على خطوات التوصل إلى وثيقة تفاهم من قبل هيئة العمل الفلسطيني المشترك، وهي تتضمّن وقف إطلاق النار والحفاظ على أمن المخيّم. كما استقبل الوزير والنائب السابق عبدالله فرحات على رأس وفد مرافق وتناول البحث شؤونًا مختلفة، ورئيس الجامعة اللبنانية البروفسور بسام بدران، وجرى التداول في التعاون بين الجيش والجامعة اللبنانية.