استقبالات العماد قائد الجيش

الاثنين, 14 آب 2023



استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اللواء Aroldo Lázaro، وتناول البحث علاقات التعاون بين اليونيفيل والجيش اللبناني.

كما استقبل المنتخب اللبناني للرماية بالبندقية الهوائية الذي شارك في بطولة العالم في تشيكيا، وهنأ أعضاء الفريق بعدما أحرز الرامي فادي كيوان المركز الأول في العالم إفراديًّا، فيما أحرز الفريق المركز الثاني في العالم على صعيد الفرق. كذلك استقبل رئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة السيد أكرم الحلبي على رأس وفد من الاتحاد وفريق قدامى نجوم كرة السلة اللبنانية الذين شاركوا في المباراة مع منتخب الجيش اللبناني بمناسبة العيد الثامن والسبعين للجيش.