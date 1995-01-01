استقبالات العماد قائد الجيش

الثلاثاء, 29 آب 2023

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة وفدًا من نادي الصحافة ضم أعضاء الهيئة الإدارية للنادي برئاسة الإعلامي بسام أبو زيد، وقدّموا التعازي بالضابطين الشهيدين على أثر تحطم طوافة للجيش في منطقة حمانا.

وتمّ التداول في الأوضاع العامة ومجمل التحديات التي تواجهها المؤسسة العسكرية، كما ثمّن أعضاء الوفد التضحيات الكبيرة للجيش، منوّهين بأدائه وحكمته في معالجة الأحداث الأمنية والأزمات.

كذلك أشادوا بدوره الوطنيّ في تعزيز مناخات الثقة والأمان في لبنان، مؤكّدين دعمه ووقوفهم إلى جانبه بوصفه الضامن لوحدة لبنان وسيادته وكرامته.