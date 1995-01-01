استقبالات العماد قائد الجيش

الخميس, 31 آب 2023

استقبل قائد الجيـش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة السفير الألماني في لبنان السيّد Andreas KINDL في زيارة وداعية ثم أمين عام المجلس الأعلى السوري اللبناني الأستاذ نصري خوري وتناول البحث شؤونًا مختلفة.

كما استقبل الملحق العسكري اليوناني Col. Konstantinos Antonatos، في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهمته في لبنان وقدّم خلفه Col. Nikolaos Salpingidis.

ثم استقبل ملحق الدفاع الأميركي Col. Brian Dunn في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهمته في لبنان وقدّم خلفه Col. Aimee Mowry .