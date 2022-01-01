استقبالات العماد قائد الجيش

الثلاثاء, 17 تشرين الأول 2023

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال السيد أمين سلام، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد. كما استقبل سفير ألمانيا في لبنان السيد Kurt Georg Stoeckl – Stillfried يرافقه الملحق العسكري المقدم Kai Zimmermann، ثم سفير كوريا الجنوبية Park IL يرافقه الملحق العسكري المقدم Jaecho OH، وسفيرة كندا Stefanie McCollum يرافقها الملحق العسكري المقدم Gino Chretien، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد والتطورات على الحدود الجنوبية.