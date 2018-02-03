استقبالات العماد قائد الجيش

الاثنين, 09 تموز 2018

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، نائب رئيس مجلس النواب الأستاذ إيلي الفرزلي، ثمّ النائب محمد الحجار، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد، كما استقبل الملحق العسكري السعودي العميد الركن سلامة المصلوخي وجرى البحث في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، كذلك استقبل مدير عام هيئة أوجيرو السيد عماد كريديّة، ثم رئيس بلدية البترون السيّد مارسيلينو الحرك على رأس وفد من لجنة مهرجانات البترون، وتم التداول في شؤون مختلفة.