استقبالات العماد قائد الجيش

الثلاثاء, 10 تموز 2018

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، النائب سيزار المعلوف، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد، ثمّ سفير دولة إيطاليا في لبنان السيد Massimo Marotti، وجرى البحث في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وعلاقات التعاون بين جيشي البلدين، كذلك استقبل مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي هاني حلمي الحجار، وتناول البحث شؤوناً قضائية، كما استقبل وفداً من بلدية القاع برئاسة المحامي بشير حنا مطر، وجرى التداول في شؤون مختلفة.