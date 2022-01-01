استقبالات العماد قائد الجيش

الخميس, 21 كانون الأول 2023

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة وزيرة الدفاع الهولندية Kajsa Ollongren ورئيس أركان الدفاع الهولندي الجنرال Onno Eichelsheim بحضور السفير الهولندي في لبنان Hans Peter van Der Woude. وبعد أداء مراسم التشريفات، وُضع إكليل من الزهر على النصب التذكاري في باحة وزارة الدفاع الوطني. وأكد أعضاء الوفد الزائر أهمية دور المؤسسة العسكرية في حفظ أمن لبنان واستقراره، مشددين على ضرورة دعمها كي تُواصل تنفيذ مهماتها بفاعلية واحتراف.