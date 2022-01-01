استقبالات العماد قائد الجيش

الجمعة, 02 شباط 2024

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، نائب رئيس أركان الدفاع في الجيش البريطاني للاستراتيجية العسكرية والعمليات اللواء Charles Walker بحضور السفير البريطاني في لبنان Hamish Cowell والملحق العسكري البريطاني في لبنان المقدم Lee Richard Saunders، وجرى التداول في سبل التعاون بين جيشي البلدين والتطورات عند الحدود الجنوبية. كذلك استقبل القائم بالأعمال في سفارة صربيا في لبنان Miljan stanojevic، وتناول البحث شؤونًا مختلفة.