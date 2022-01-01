استقبالات العماد قائد الجيش

الجمعة, 31 أيار 2024

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة السفير والمدير العام الألماني للشؤون الدولية والأمم المتحدة ومراقبة التسلح الدكتور Günter Sautter بحضور السفير الألماني في لبنان Kurt Georg Stoeckl-Stillfried، وجرى التداول في سبل دعم الجيش اللبناني ومواصلة برنامج المساعدات وبخاصة للقوات البحرية. كما استقبل الوزير عبد الكريم الجابر البصري رئيس جهاز الأمن الوطني العراقي على رأس وفد مرافق، وتناول البحث سبل تعزيز التنسيق الأمني بين الجيشين العراقي واللبناني.

