استقبالات العماد قائد الجيش

الاثنين, 01 تموز 2024

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة المدير العام لمفاوضات الجوار والتوسيع في المفوضية الأوروبية Gert jan Koopman وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والتطورات على الحدود الجنوبية. كما استقبل الأمين العام لحزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان، وتم البحث في الأوضاع العامة في البلاد، كذلك استقبل وفدًا من رابطة قدامى القوات المسلحة برئاسة اللواء الركن المتقاعد نقولا مزهر، وجرى التداول في شؤون العسكريين المتقاعدين.