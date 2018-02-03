استقبالات العماد قائد الجيش

الجمعة, 27 تموز 2018

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، الملحق العسكري الفرنسي العقيد Christian Herrou في زيارة وداعية قدَّم خلالها خلفه العقيد Fabrice Chapelle. ثم استقبل نائب رئيس اللجنة الوطنية لوهب وزرع الأعضاء والأنسجة البشرية (NOD-LB) البروفسور أنطوان إسطفان، وجرى التداول في شؤون مختلفة. كما استقبل رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء الدكتورة ندى عويجان على رأس وفد مرافق، قدموا علم الجيش عليه تواقيع موظفي المركز، كذلك استقبل الفنان عاصي الحلاني.