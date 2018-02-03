استقبالات العماد قائد الجيش

الثلاثاء, 31 تموز 2018

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، النائب مصطفى الحسيني، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد، كما استقبل وفداً من اتحاد بلديات محافظة بعلبك – الهرمل، ضمّ رؤساء بلديات ومخاتير مختلف بلدات المحافظة، وتمّ التداول في شؤون المنطقة ومستجداتها، وقد أثنى الوفد على دور الجيش في حفظ أمن المنطقة والتدابير المتخذة لجهة التشدد في قمع المخالفات وتوقيف المطلوبين، داعياً الى الاستمرار بمتابعة الإجراءات الأمنية. كذلك استقبل قائد الجيش رئيس الرابطة المارونية في أستراليا المهندس أنطوني هاشم، ووفداً من الهيئة العربية لمكافحة المخدرات برئاسة الدكتور محمد مصطفى عثمان، ثم رئيسة دير مار يوسف – جربتا الأم ميلاني مقصود، وجرى التداول في شؤون مختلفة.