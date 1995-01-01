استقبالات قائد الجيش العماد جان قهوجي

السبت, 31 كانون الأول 2016

عشية السنة الجديدة زار دولة رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد الدين الحريري قيادة الجيش في اليرزة حيث كان في استقباله كل من معالي وزير الدفاع الوطني الاستاذ يعقوب الصرّاف، وقائد الجيش العماد جان قهوجي، ورئيس الأركان اللواء الركن حاتم ملّاك، إلى جانب عدد من كبار ضباط القيادة، ثم إنتقلوا معاً إلى غرفة عمليات القيادة حيث عرض مدير العمليات العميد الركن زياد الحمصي إيجازاً عن خارطة إنتشار الوحدات العسكرية والتدابير الأمنية التي تنفذها للحفاظ على الأمن والإستقرار وطمأنة المواطنين خلال فترة الأعياد.

وقد هنأ رئيس الحكومة الجيش، قيادةً وضباطاً وعناصر، بمناسبة الأعياد منوهاً بالإنجازات الكبيرة التي حققها الجيش طوال المراحل الماضية في مجال حفظ الأمن ومكافحة الإرهاب والتي أدت إلى حماية لبنان وحافظت على ركائز الدولة وثقة الشعب اللبناني والمجتمع الدولي بالوطن، وأشار إلى أن الإستقرار الأمني الذي يوفره الجيش بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، يشكل الضمانة الأولى لإنطلاق ورشة النهوض الإجتماعي والإقتصادي في لبنان، مؤكداً أن الحكومة لن تدخر جهداً في سبيل توفير الدعم العسكري النوعي للجيش الذي يوفر له القدرة الكاملة على القيام بواجباته، والمساهمة في تحقيق ما يتطلع إليه اللبنانيون من أمانٍ وتطورٍ وإزدهار.