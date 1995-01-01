استقبالات قائد الجيش العماد جان قهوجي

الأربعاء, 18 كانون الثاني 2017

استقبل قائد الجيش العماد جان قهوجي في مكتبه في اليرزة قبل ظهر اليوم، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام السيد Wane EL GHASSIM، على رأس وفد مرافق، بحضور قائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان الجنرال Michael Beary، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، ومهمات القوات الدولية العاملة على الحدود الجنوبية، كما استقبل القائم بأعمال السفارة الهولندية السيد Han Mauruts Schaapveld وجرى التداول في العلاقات الثنائية بين جيشي البلدين، والدعم الهولندي لبرنامج التعاون العسكري – المدني ( CIMIC).