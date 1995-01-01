استقبالات قائد الجيش العماد جان قهوجي

الجمعة, 20 كانون الثاني 2017

استقبل قائد الجيش العماد جان قهوجي في مكتبه في اليرزة، عضو الكونغرس الأميركي السيدة Tulsi Gobbard وعضو الكونغرس السابق السيد Denis Kucinich، مع وفد مرافق، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وعلاقات التعاون بين جيشي البلدين، ثمّ استقبل السفير الأسترالي في لبنان السيد Glenn Miles ترافقه الملحق العسكري العقيد Catherine – Anne Stewart ، في زيارة وداعية قدمت فيها خلفها العقيد Christopher Buxton، كما استقبل متروبوليت زحلة وبعلبك وتوابعهما للروم الأرثوذكس المطران أنطونيوس الصوري يرافقه السيد جان ربيز، كذلك استقبل السيد إدوار شلفون على رأس وفد مرافق من جمعية الإنسان للإنسانية.