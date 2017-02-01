استقبالات قائد الجيش العماد جان قهوجي

الخميس, 23 شباط 2017

استقبل قائد الجيش العماد جان قهوجي في مكتبه في اليرزة، الرئيس العام للرهبنة اللبنانية المارونية الآباتي نعمة الله الهاشم على رأس وفد من الرهبنة، وجرى التداول في الشؤون العامة.

من جهة أخرى، استقبل العماد قهوجي وفداً من لجنة مجلس الشيوخ الأميركي للخدمات المسلحة برئاسة السيد Thomas GOFFUS، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، وبرنامج المساعدات الأميركية المقدمة للجيش اللبناني، وسبل تعزيز هذه المساعدات في ضوء احتياجات الجيش الأساسية. ثمّ توجه الوفد الزائر إلى غرفة عمليات القيادة، حيث اطلع على الإجراءات الميدانية لقوى الجيش المنتشرة على الحدود الشرقية، وجهوزيتها القتالية لمواجهة التنظيمات الإرهابية وضبط أعمال التسلل والتهريب.