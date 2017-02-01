استقبالات قائد الجيش العماد جوزاف عون

الثلاثاء, 14 آذار 2017

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة ، وزير الدفاع الغاني السيد Dominic Bingab Aduna NITIWUL يرافقه رئيس أركان الدفاع الغاني اللواءAKWA Obed BOAMAH، وتناول البحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين جيشي البلدين، ومهمات الوحدة الغانية العاملة ضمن قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، كما استقبل السفيرة الاميركية Elizabeth Richard، وبحثت معه علاقات التعاون بين جيشي البلدين وبرنامج المساعدات الأميركية، كذلك استقبل السفير الإيراني في لبنان السيد محمد فتحعلي يرافقه الملحق العسكري العقيد محمد رضا ميرزائي، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

من جهة اخرى استقبل قائد الجيش مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، وتناول البحث الأوضاع الأمنية في البلاد، والتنسيق المشترك بين المؤسستين.