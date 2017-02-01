استقبالات قائد الجيش العماد جوزاف عون

الخميس, 30 آذار 2017

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، النائب كاظم الخير، وجرى البحث في التطورات الراهنة، ثمّ استقبل السفير الفرنسي السيد Emmanuel BONNE يرافقه الملحق العسكري العقيد Christian HERROU، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وعلاقات التعاون بين جيشي البلدين، كما استقبل محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا على رأس وفد مرافق، ثمّ قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا، كذلك استقبل وفداً من عائلات العسكريين المخطوفين، ووفداً آخر من عائلات عسكريي شهداء معركة نهر البارد.