استقبالات قائد الجيش العماد جوزاف عون

الجمعة, 31 آذار 2017

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، قائد العمليات الخاصة الأميركية الجنرال Raymond Thomas على رأس وفد مرافق، بحضور السفيرة الاميركية السيدة Elizabeth Richard ، وتناول البحث علاقات التعاون بين جيشي البلدين، خصوصاً في مجال تدريب الوحدات الخاصة وتجهيزها، ثم استقبل القائم بأعمال السفارة الهولندية في لبنان السيد Han Mauruts Schaapveld، يرافقه الملحق العسكري المقدم Jan-Willem Mezger، وقد توجّه العماد عون بالشكر إلى السلطات الهولندية على المساعدات التي تقدمها للجيش اللبناني، وآخرها تسلّمه يوم أمس عدداً من آليات الإسعاف المجهزة.

كما استقبل محافظ بعلبك- الهرمل الدكتور بشير خضر ورئيس بلدية بعلبك العميد حسين اللقيس، ثم رئيس بلدية العيشية السيد بشارة نصر يرافقه وفد من البلدة.