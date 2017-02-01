استقبالات قائد الجيش العماد جوزاف عون

الاثنين, 03 نيسان 2017

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، كلاً من السادة النواب خضر حبيب، خالد زهرمان ودوري شمعون، وجرى البحث في التطورات الراهنة، كما استقبل السفير الكويتي السيد عبد العال القناعي يرافقه الملحق العسكري العميد الركن عادل العنزي، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وعلاقات التعاون بين جيشي البلدين، كما استقبل رئيس أركان الدفاع الإيطالي الجنرال Claudio GRAZIANO على رأس وفد مرافق، وتم البحث في العلاقات الثنائية بين جيشي البلدين، ومهمة الوحدة الإيطالية العاملة ضمن قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، كذلك استقبل رئيس بلدية جديدة مرجعيون السيد أمال حوراني والسيد مروان مسعد.