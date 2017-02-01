استقبالات قائد الجيش العماد جوزاف عون

الخميس, 07 كانون الأول 2017

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، النائب محمد الحجار، وتناول البحث التطورات الراهنة في البلاد، ثم استقبل وفداً من مديري المصارف ورجال الأعمال اللبنانيين، وجرى التداول في شؤون مختلفة.

من جهة أخرى، استقبل العماد عون وفداً من لجنة الخدمات المسلّحة في مجلس الشيوخ الأميركي برئاسة السيد William Quinn، بحضور السفيرة Elizabeth RICHARD، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، وبرنامج المساعدات الأميركية المقدمة للجيش اللبناني، كما استقبل وفداً من مكتب التعاون في وزارة الدفاع الكورية، بحضور السفير الكوري السيد Lee Yeong-Man والملحق العسكري المقدم Jinyeok Moon وجرى البحث في الأوضاع العامة وعلاقات التعاون بين جيشي البلدين، بالإضافة إلى مهمّات الوحدة الكورية العاملة ضمن قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.