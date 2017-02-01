استقبالات قائد الجيش العماد جوزاف عون

الثلاثاء, 04 نيسان 2017

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، النائب قاسم هاشم، وجرى التداول في الأوضاع العامة، ثم استقبل مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، وتناول البحث شؤوناً قضائية، كذلك استقبل اللواء المتقاعد جورج قمير ومدير عام الموارد المائية والكهربائية الدكتور فادي قمير، ثم أمين الهيئة القيادية لحركة "المرابطون" العميد المتقاعد مصطفى حمدان، كما استقبل راعي أبرشية صور المارونية المطران شكرالله الحاج يرافقه وفد من الكهنة.