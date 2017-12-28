استقبالات قائد الجيش العماد جوزاف عون

الأربعاء, 03 كانون الثاني 2018

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، النائبين وائل أبو فاعور وأكرم شهيب، وتناول البحث الأوضاع العامة والتطورات الراهنة، ثم استقبل مدير عام الجمارك السيد بدري ضاهر على رأس وفد مرافق من ضباط المديرية، وجرى البحث في التعاون المشترك بين المؤسستين، كما استقبل أمين عام المجلس الأعلى اللبناني - السوري الأستاذ نصري خوري، وبحث معه الأوضاع على الحدود اللبنانية – السورية، كذلك استقبل رئيس الجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا (AUST) الدكتور رياض صقر مع وفد من الجامعة.