استقبالات قائد الجيش العماد جوزاف عون

الثلاثاء, 09 كانون الثاني 2018

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، النائب دوري شمعون، ثم قنصل لبنان العام في هاليفاكس- كندا السيد وديع فارس، وتناول البحث الأوضاع العامة، كما استقبل مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة السيد فوزي الزيود ترافقه ممثلة المنظمة السيدة ريان دعيبس، وجرى البحث في مجالات التعاون بين الجيش والمنظمة، كذلك استقبل رئيس قلم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان السيد Daryl Mundis يرافقه رئيس مكتب بيروت السيد Kevin Mannion.