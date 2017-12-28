استقبالات قائد الجيش العماد جوزاف عون

الخميس, 11 كانون الثاني 2018

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة ، قائد القوات البحرية في القيادة الوسطى الأميركية الجنرال John C.AQUILINO على رأس وفد مرافق، بحضور السفيرة Elizabeth RICHARD، وتناول البحث العلاقات الثنائية بين جيشي البلدين، خصوصاً التعاون في مجال تدريب القوات البحرية وتجهيزها.

كما استقبل القاضي المستشار في المحكمة العسكرية حسن شحرور وليلى رعيدي، ثم وفداً من بلدية الصالحية برئاسة السيد نقولا اندراوس، وجرى البحث في شؤون مختلفة.