استقبالات قائد الجيش العماد جوزاف عون

الاثنين, 20 آذار 2017

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، النائب اسطفان الدويهي، وجرى التداول في الشؤون العامة، كما استقبل السفير الأردني السيد نبيل مصاروي، وجرى البحث في العلاقات الثنائية بين جيشي البلدين. كذلك استقبل قائد الدرك العميد جوزيف الحلو، وتناول البحث الأوضاع الأمنية في البلاد. كما استقبل مفتي بعلبك - الهرمل سماحة الشيخ خالد الصلح يرافقه وفد من المشايخ، ثمّ وفداً من بلدية الجديدة – البوشرية - السد برئاسة السيد انطوان جبارة.