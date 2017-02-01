استقبالات قائد الجيش العماد جوزاف عون

الخميس, 08 حزيران 2017

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، النائب علي المقداد مع وفد مرافق من تجار مدينة بعلبك، وتناول البحث الأوضاع الأمنية في المدينة وجوارها، كما استقبل النائب السابق فيصل الداوود، ثم رئيس حزب الحوار الوطني الأستاذ فؤاد مخزومي على رأس وفد مرافق، وجرى التداول في التطورات الراهنة، كذلك استقبل وفداً من المؤسسة اللبنانية الحديثة برئاسة السيد مارون خليفة، وآخر من ثانوية راهبات القلبين الأقدسين في جديدة مرجعيون برئاسة الأخت لبيبة مبارك.