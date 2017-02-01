استقبالات قائد الجيش العماد جوزاف عون

الجمعة, 09 حزيران 2017

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، وزير الصناعة النائب حسين الحاج حسن يرافقه رئيس بلدية بعلبك العميد المتقاعد حسين اللقيس، وتناول البحث الأوضاع الأمنية والحياتية في المدينة، كما استقبل النائب خالد زهرمان وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد، ثم قاضي التحقيق العسكري مارون زخور وجرى التداول في شؤون قضائية، كذلك استقبل نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون على رأس وفد مرافق، ثم رئيس المركز الكاثوليكي للإعلام الأب عبدو أبو كسم.