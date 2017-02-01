استقبالات قائد الجيش العماد جوزاف عون

الاثنين, 12 حزيران 2017

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، النائبين انطوان سعد وهنري الحلو، ثم النائب السابق جهاد الصمد، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد، كما استقبل قائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اللواء مايكل بيري، وجرى البحث في الأوضاع على الحدود الجنوبية، والتعاون القائم بين الجانبين.

كذلك استقبل العماد عون، الشيخ صهيب الحبلي مع وفد مرافق، ثم مدير عام شركة طيران الشرق الأوسط للخدمات الأرضية السيد ريشارد مجاعص والسيد حسن مزنّر، ثم رئيس جمعية تجّار دير القمر السيد نقولا افتيموس مع وفد مرافق.