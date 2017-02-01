استقبالات قائد الجيش العماد جوزاف عون

الثلاثاء, 21 آذار 2017

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، النائبين الوليد سكرية وسيمون أبي رميا، وجرى البحث في التطورات الراهنة، كما استقبل السفير البريطاني السيد Hugo SHORTER، يرافقه الملحق العسكري المقدم Chris GUNNING، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وعلاقات التعاون العسكري بين جيشي البلدين، كذلك استقبل أمين عام المجلس الأعلى اللبناني السوري الأستاذ نصري خوري، وبحث معه الأوضاع على الحدود اللبنانية – السورية، ثم استقبل راعي أبرشية بعلبك – دير الأحمر المارونية المطران حنا رحمة على رأس وفد مرافق.