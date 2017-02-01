استقبالات قائد الجيش العماد جوزاف عون

الثلاثاء, 13 حزيران 2017

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط الفريق Thomas Beckett، بحضور السفير Hugo Shorter، والملحق العسكري المقدم Chris Gunning، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، وبرنامج المساعدات البريطانية المقدمة للجيش اللبناني، خصوصاً في مجال ضبط الحدود البرية، كما استقبل الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة السيدة Sigrid Kaag، وجرى التداول في الأوضاع العامة، ثم استقبل الملحق العسكري الإسباني العقيد Ricardo Pardo Lopez Fando، في زيارة وداعية قدم فيها خلفه العقيد Jose Antonio Vega Mancera.