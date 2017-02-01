استقبالات قائد الجيش العماد جوزاف عون

الأربعاء, 21 حزيران 2017

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، وزير الأمن البريطاني السيد Ben Wallace على رأس وفد مرافق، بحضور السفير Hugo Shorter، والملحق العسكري المقدم Chris Gunning، وتناول البحث سبل تعزيز التعاون الأمني بين جيشي البلدين وبرنامج المساعدات البريطانية المقدمة للجيش اللبناني.

كما استقبل مطران زحلة للروم الارثوذكس انطونيوس الصوري على رأس وفد مرافق، ووفداً من الجمعية اللبنانية لتقدم العلوم في لبنان برئاسة الدكتور نعيم عويني، ثم استقبل السفير السابق انطوان شديد والمحامي والكاتب السياسي جوزف أبو فاضل، وتناول البحث الاوضاع العامة في البلاد.