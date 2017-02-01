استقبالات قائد الجيش العماد جوزاف عون

الاثنين, 10 تموز 2017

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، النائب زياد أسود وتناول البحث الأوضاع العامة، كما استقبل السفيرة الأميركية السيدة Elizabeth Richard يرافقها ملحق الدفاعي الأميركي العقيد Daniel Mouton، وجرى البحث في العلاقات الثنائية بين جيشي البلدين، ثم استقبل السفير البكستاني السيد أفتاب أحمد خوخير يرافقه الملحق العسكري العقيد محمد يوسف ماليك، وتمّ التداول في سبل تعزيز علاقات التعاون بين جيشي البلدين، كذلك استقبل رئيس جامعة الحكمة الأب خليل الشلفون على رأس وفد مرافق.