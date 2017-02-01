استقبالات قائد الجيش العماد جوزاف عون

الخميس, 23 آذار 2017

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد والحاج وفيق صفا، وتناول البحث الأوضاع العامة والتطورات الراهنة في البلاد، ثم استقبل قائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اللواء مايكل بيري، وتم البحث في الأوضاع على الحدود الجنوبية، والتنسيق القائم بين الجانبين في إطار تنفيذ القرار 1701. كذلك استقبل السفير الفلسطيني في لبنان السيد أشرف دبور يرافقه المسؤولان في حركة فتح عزام الأحمد وفتحي أبو العردات، وجرى التداول في أوضاع المخيمات الفلسطينية، كما استقبل رئيس لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني الوزير السابق حسن منيمنة على رأس وفد مرافق، ثم مديرة الوكالة الوطنية للإعلام السيدة لور سليمان، واستقبل أيضاً رئيس بلدية الدكوانة المحامي انطوان شختورة على رأس وفد مرافق، وجرى البحث في شؤون عامة.