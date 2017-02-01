استقبالات قائد الجيش العماد جوزاف عون

الثلاثاء, 18 تموز 2017

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم، وتناول البحث الأوضاع الأمنية في البلاد، والتنسيق المشترك بين المؤسستين، ثم استقبل السفير الفلسطيني في لبنان السيد أشرف دبور يرافقه الوزير عزام الأحمد والمسؤول في حركة فتح السيد فتحي أبو العردات، وجرى التداول في أوضاع المخيمات الفلسطينية.

كما استقبل سفيرة جمهورية كولومبيا في لبنان السيدة جورجين الشاعر ملاط، ثم مدير عام وكالة الأونروا السيد Claudio Cordone، وتناول البحث الأوضاع العامة، كذلك استقبل الملحق العسكري الهولندي المقدم Jan-Willem Mezger في زيارة وداعية قدّم فيها خلفه المقدم Carel Gerritsen.