استقبالات قائد الجيش العماد جوزاف عون

الأربعاء, 26 تموز 2017

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي سامي صادر، وجرى البحث في شؤونٍ قضائية، كما استقبل السيد Kemith Ruth على رأس وفد مرافق من منظمة هيومن رايتس ووتش، وتناول البحث قضايا انسانية وحقوقية، ثم استقبل رئيس الرابطة اللبنانية للروم الأرثوذكس السيد نقولا غولام، كذلك استقبل وفداً من اتحاد بلديات عكار، ثم رئيس الحركة الثقافية في بسكنتا السيد فرنسوا طانيوس حبيقة على رأس وفد مرافق، وجرى التداول في شؤون مختلفة.