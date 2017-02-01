استقبالات قائد الجيش العماد جوزاف عون

الخميس, 27 تموز 2017

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة قبل ظهر اليوم، المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وتناول البحث الأوضاع على الحدود الشرقية والتنسيق القائم بين المؤسستين في ضوء التطورات الراهنة.

من جهة أخرى، استقبل قائد الجيش السفير البريطاني السيد Hugo SHORTER وممثل السفيرة الأميركية السيد JOHN RATH، وتناول البحث الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين الجيش اللبناني وجيشي البلدين. بعد ذلك ترأس العماد عون في اليرزة، اجتماع لجنة الاشراف العليا على برنامج المساعدات الأميركية والبريطانية لحماية الحدود البرية، بحضور السفير SHORTER والسيد JOHN RATH، إلى جانب أعضاء فريق العمل المشترك، حيث جرى تقييم الخطوات التي تمّ تحقيقها على هذا الصعيد، وعرض الخطوات اللاحقة لاستكمال تنفيذ البرنامج في ضوء احتياجات الجيش.

وقد ألقى العماد عون كلمة خلال الاجتماع، نوّه فيها بجهود فريق العمل المشترك، وتوجّه بالشكر إلى السلطات الأميركية والبريطانية على مواصلة تنفيذ برنامج المساعدات الخاصة بتجهيز أفواج الحدود البرية، الأمر الذي كان له أثر فاعل في رفع مستوى جهوزيتها القتالية، مجدداً التأكيد بأن الحرب المفتوحة التي يخوضها الجيش ضدّ الإرهاب، لا تقتصر أهدافها على حماية لبنان فحسب، بل هي أيضاً جزء من الجهد الدولي للقضاء على هذا الخطر الذي يتهدد العالم بأسره.

من جهتهما نوّه كلّ من السفير SHORTER والسيد RATH، بكفاءة الجيش اللبناني وإنجازاته المميزة في ضبط الحدود اللبنانية ومواجهة التنظيمات الإرهابية، كما أعربا عن مواصلة بلديهما تقديم الدعم للجيش، دفاعاً عن لبنان وحفاظاً على استقراره وسلامة أراضيه.