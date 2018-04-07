استقبالات قائد الجيش بالنيابة

الثلاثاء, 10 نيسان 2018

استقبل قائد الجيش بالنيابة اللواء الركن حاتم ملّاك في مكتبه في اليرزة، قائد القوات البحرية الغانية الأدميرال البحري FAIDOO PETER KOFI على رأس وفد مرافق، وجرى التداول في علاقات التعاون بين جيشي البلدين، بالإضافة الى مهمات الوحدة الغانية العاملة ضمن قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان. كما استقبل وفداً من كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية برئاسة العميد الركن نايل حسن عبد القادر العجارمة، وتناول البحث مجالات التدريب المشترك بين جيشي البلدين، ثم استقبل الملحق العسكري الباكستاني العقيد محمد يوسف مالك في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهمته في لبنان.