استقبالات قائد الجيش

الثلاثاء, 28 أيلول 2021

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، رئيس أركان الدفاع الايطالي الجنرال Enzo VECCIARELLI ترافقه السفيرة الإيطالية في لبنان السيدة Nicoletta BOMBARDIERE، وجرى التداول في علاقات التعاون بين جيشي البلدين.

كما استقبل قائد القوات البحرية في القيادة الوسطى الأميركية الأدميرال Brad COOPER ترافقه السفيرة الأميركية السيدة Dorothy SHEA، وتناول البحث برنامج المساعدات العسكرية الأميركية الخاصة بالجيش اللبناني في إطار التعاون بين جيشي البلدين.