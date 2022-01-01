استقبالات قائد الجيش

الأربعاء, 05 تشرين الأول 2022

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال النائب جورج بوشكيان، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد. ثم استقبل سفيرة فنلندا في لبنان السيدة Anne MESKANEN يرافقها الملحق العسكري الفنلندي Col. Harri PALDANIUS، وتناول البحث علاقات التعاون بين جيشي البلدين. كما استقبل وفداً من الاتحاد الأوروبي برئاسة السيد Oliver VORHELYI، وجرى التداول في شؤون مختلفة. كذلك استقبل قائد الجيش مؤسس فرقة "مياس" السيد نديم شرفان مع عدد من أعضاء الفرقة وهنّأهم على النجاح الذي حققوه.