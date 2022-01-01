استقبالات قائد الجيش

الخميس, 06 تشرين الأول 2022

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة السفيرة الكندية في لبنان السيدة Stefanie MCCOLLUM يرافقها الملحق العسكري الكندي العقيد Gino CHRETIEN، ثم ملحق الدفاع الأميركي العقيد Brian DUNN يرافقه الملحق العسكري المقدم Adam Kordish في زيارتي تعارف لمناسبة تسلم السفيرة MCCOLLUM والعقيد DUNN مهماتهما في لبنان. كما استقبل الملحق العسكري المصري في لبنان العميد محمد ابراهيم فتوح شيحة في زيارة وداعية قدَّم خلالها خلفه العميد أحمد محمد حسني علي عبد المقصود.