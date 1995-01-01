استقبالات قائد الجيش

الأربعاء, 26 نيسان 2023

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة عضو مجلس الشيوخ الفرنسي السيد Bruno RETAILLEAU على رأس وفد ضم أعضاء المجلس: السيدة Catherine MORIN-DESAILLY، السيد Gilbert-Luc DEVINAZ، السيدة Christine LAVARDE، السيدة Anne-Laure SAINT-DIZIER، بحضور السفيرة الفرنسية في لبنان السيدة Anne Grillo، وجرى إطْلاع أعضاء الوفد على مهمات الجيش في إطار حفظ الأمن ومراقبة الحدود وضبطها. كما عُرِضت الصعوبات التي يواجهها الجيش نتيجة الأزمة الراهنة وحاجاته الضرورية لتجاوزها.

من ناحية أخرى، أشاد أعضاء الوفد باحتراف الجيش وصموده أمام التحديات، مشددين على أهمية استمرار دعمه والتعاون معه. كذلك شكر العماد عون السلطات الفرنسية على دورها الحيوي في دعم الجيش والوقوف إلى جانبه في ظل الأزمة.

كما استقبل النائب راجي السعد وتناول البحث شؤوناً مختلفة.