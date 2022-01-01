استقبالات قائد الجيش

الثلاثاء, 17 أيلول 2024

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة سفير دولة قطر في لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، ومدير عام صندوق قطر للتنمية بالإنابة السيد سلطان العسيري وتناول البحث سبل دعم الجيش اللبناني.

وأعلن صندوق قطر للتنمية عن منح هبة مالية بقيمة 15 مليون دولار مخصصة لتأمين الوقود للجيش لمدة 3 أشهر، وذلك لتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها لبنان.

من جهة أخرى، ثمّن قائد الجيش هذه الهبة التي تأتي في سياق المبادرات المتواصلة من جانب دولة قطر، التزامًا منها بالعلاقات الأخوية بين الجانبين، وبدعم أمن لبنان واستقراره خلال الظروف الاستثنائية الراهنة.