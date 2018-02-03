استقبالات وزير الدفاع الوطني

الثلاثاء, 29 أيار 2018

استقبل وزير الدفاع الوطني يعقوب رياض الصرّاف في مكتبه في وزارة الدفاع، وفداً من الإدارة الفرنسية ضم ممثلين عن وزارات الدفاع والمال والخارجية.

خلال اللقاء، تم بحث سبل تعزيز التعاون القائم بين البلدين لاسيما في المجال الدفاعي والعسكري، حيث تم عرض حاجات الجيش وتحديد أولوياته في ما يتعلق بقرض الـ 350 مليون يورو الذي تعهدت به فرنسا في مؤتمر روما 2 لمساعدة الجيش اللبنانية، ومناقشة الهندسة المالية وطريقة استلام المعدات وكيفية تسديد ثمنها للشركات المصنعة.

كما استقبل، رئيس بعثة الصليب الأحمر الدولي إلى بيروت كريستوفر مارتن على رأس وفد، وتم التداول في الأوضاع المحلية والإقليمية لاسيما موضوع النازحين السوريين، وقدم مارتن للوزير دراسة عن أوضاع اللاجئين في المنطقة، بالإضافة إلى نسخة عن المعلومات المتوافرة لديهم المتعلقة بقضية المفقودين في لبنان.