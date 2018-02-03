استقبالات وزير الدفاع الوطني

الأربعاء, 06 حزيران 2018

استقبل وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف، وفداً نيابيّاً من البرلمان الأوروبي يزور لبنان، ترافقه رئيسة مؤسسة المقدم الشهيد صبحي العاقوري ليا العاقوري، وكانت جولة أفق تناولت الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

واستمع الوفد إلى رؤية وزير الدفاع عن مجمل الأوضاع الراهنة، لا سيما تلك المتعلّقة بأزمة النازحين السوريين في لبنان وانعكاسات هذا النزوح على مختلف الأوضاع اللبنانية، لا سيما الاقتصادية والاجتماعية منها، إضافة إلى الاعتداءات الإسرائيلية اليومية المتكرّرة وموقف لبنان الرافض لأي انتهاك يطال سيادته.

وأبدى الوفد اهتماماً بالتعاون بين الجانبين في مختلف المجالات، كما أعرب عن تقديره لـ"الجهود التي يبذلها الجيش اللبناني بالتعاون مع اليونيفيل لحفظ الأمن وترسيخ الاستقرار في لبنان".