استقبالات وزير الدفاع الوطني

الأربعاء, 20 حزيران 2018

استقبل وزير الدفاع الوطني يعقوب رياض الصرّاف، في مكتبه في وزارة الدفاع، سفيرة قبرص لدى لبنان كريستينا رافتي، التي أبلغت الصراف أنّ الهبة القبرصية لدعم الجيش اللبناني المتفق عليها، ستصل إلى مرفأ بيروت نهار الأحد القادم. وجرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، لا سيما الاتفاقيات المزمع توقيعها وآلية وضع الهبة التي أعلنت عنها قبرص خلال مؤتمر روما2 حيز التنفيذ. كما تم التداول بالأوضاع في لبنان والمنطقة.

واستقبل الصراف رئيس جامعة البلمند الدكتور إيلي سالم حيث شكر الصراف سالم على التعاون القائم بين الجيش اللبناني والجامعة في ما يتعلق بميدان الطيران والدراسات البحرية، وتم الاعلان عن اتفاقية جديدة في مجال إدارة المستشفيات وتدريب الطاقم الاداري والطبي، وتقديم منح لتأهيل كوادر الطبابة العسكرية. كما قدم الصراف درعاً تقديرية لجامعة البلمند لمناسبة حلولها ثالثة في تصنيف الجامعات اللبنانية ومرور 30 سنة على تأسيسها.