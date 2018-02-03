استقبالات وزير الدفاع الوطني

الأربعاء, 27 حزيران 2018

استقبل وزير الدفاع الوطني يعقوب رياض الصرّاف وفداً من منظمة "تاسك فورس فور لبنان" وهم عبارة عن فريق من الأميركيين متحدرين من أصل لبناني وبارزين في المجتمع الأميركي.

وشرح الصرّاف للوفد، تأثيرات أزمة النزوح على لبنان إقتصادياً وإجتماعياً وأمنياً، مشدداً على رفض لبنان إنتظار إنتهاء الحرب في سوريا وإيجاد حل جذري لهذه الأزمة في أسرع وقت ممكن لأن الشعب اللبناني وخاصة أبناء الأطراف لم يعد يتحملون أعباء هذا النزوح.

ولفت الوزير الصرّاف إلى أنّه ما يمّيز هذا العهد أنّه لأوّل مرّة نعيش كلبنانيين جوّاً من الإستقرار ووحدة الرؤيا والموقف، بينما الأزمات تشتعل من حولنا، مشيراً إلى ضرورة الحفاظ على أمن وإستقرار لبنان.

وأطلع الصرّاف الوفد على المشاريع التي تقوم بها وزارة الدفاع، لاسيما مشروع إنشاء المستشفى العسكري الجديد، مشيراً إلى أهميّة تشجيع مشاركة الشركات الأميركية في المناقصات المتعلقة بهذا المشروع.

وأكّد أهميّة إرتباط المنتشرين اللبنانيين بأرضهم داعياً إلى إعادة تسيير خطوط جويّة أميركيّة إلى لبنان، كما شكر نجاد عصام فارس على تنظيم هذه الزيارة المهّمة.

من جهته، أبدى الوفد إهتماماً بمشروع المستشفى العسكري، وأكّدوا العمل على تشجيع المنتشرين اللبنانيين على الإستثمار في لبنان للمساعدة في النهوض بالوضع الإقتصادي معبرين عن تعلقهم بلبنان أرض أجدادهم، وحرصهم على أن تكون العلاقة جيّدة جداً بين البلدين.

كما اتفق الجانبان على ضرورة عقد إجتماعات تنسيقيّة دوريّة.