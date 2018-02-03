استقبالات وزير الدفاع الوطني

الاثنين, 23 تموز 2018

استقبل وزير الدفاع الوطني يعقوب رياض الصرّاف رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام في لبنان الجنرال مياكل بيري، في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه في لبنان. وجرى بحث الوضع في الجنوب في ظل الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة للسيادة اللبنانية، وموضوعي الجدار الإسمنتي الفاصل والنقاط المتحفظ عليها، كما تم التطرق إلى التعاون الجاري لاستكمال نزع الألغام.

أشاد الصرّاف خلال اللقاء بالتنسيق القائم بين قوات اليونيفيل والجيش اللبناني الذي أفرز هدوءاً وأمناً في الجنوب. من جهته شكر بيري للصراف تعاونه ومتابعته واهتمامه الدائم.